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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Hamas’a kefil olalım mı, olmayalım mı?

Örgüte sözü geçen, temsil yetkisi verdiği ve onun adına muhatap alınması gereken bir konum elde etmek için Hamas’a kefil olunacaksa…

Masadan dışlamak isteyenlere karşı Ankara’ya aradığı rolü sağlayabilir mi; şüpheli.


Ankara’nın, ateşkes ve barış görüşmelerinde etkin ara buluculuk rolü oynamasını daha da zora sokma ihtimaliyse yüksek.

Erdoğan’ın şu cümlesi yumuşatabilir belki:

“Bu savaşı, Haçlı-Hilal meselesine döndürmeyin. Aksi takdirde insanlığa yazık olur…”

Hamas’a mücahit dese de Erdoğan, İsrail-Hamas savaşını hâlâ din savaşı olarak görmediğini ve savaşa karşı barışı savunduğunu duyurmuş oluyor.

Dikkat ve özenin bu kadarı yeter mi, bulacağı karşılık gösterecek.

Akif Beki’nin yazısı

SON HABERLER

AYM’nin gerekçeli Can Atalay kararı: Yargıtay, AYM içtihadına aykırı davrandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edildikten sonra TİP’ten Hatay milletvekili seçilen avukat Can Atalay’la ilgili hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı.

AYM, Atalay hakkındaki yargılamayı durdurmayan Yargıtay’ın içtihada aykırı davrandığını, benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmediğini, Anayasa’nın parlamentoya verdiği bir yetkiyi kullanarak Atalay’ın anayasal haklarını ihlal ettiğini belirtti.