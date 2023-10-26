Akif Beki: Hamas’a kefil olalım mı, olmayalım mı?

Örgüte sözü geçen, temsil yetkisi verdiği ve onun adına muhatap alınması gereken bir konum elde etmek için Hamas’a kefil olunacaksa…

Masadan dışlamak isteyenlere karşı Ankara’ya aradığı rolü sağlayabilir mi; şüpheli.

Ankara’nın, ateşkes ve barış görüşmelerinde etkin ara buluculuk rolü oynamasını daha da zora sokma ihtimaliyse yüksek.

Erdoğan’ın şu cümlesi yumuşatabilir belki:

“Bu savaşı, Haçlı-Hilal meselesine döndürmeyin. Aksi takdirde insanlığa yazık olur…”

Hamas’a mücahit dese de Erdoğan, İsrail-Hamas savaşını hâlâ din savaşı olarak görmediğini ve savaşa karşı barışı savunduğunu duyurmuş oluyor.

Dikkat ve özenin bu kadarı yeter mi, bulacağı karşılık gösterecek.

Akif Beki’nin yazısı