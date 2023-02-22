Akif Beki: HAARP’la ABD vurmuş da, uzaydan çubukla dış güçler tetiklemiş de daha neler…

Yer bilimciler kaç yıl geriden uyarıyor; “periyodu geldi, Maraş’ta fay kırıldı kırılacak” diye.

Göstermelik egzersizlerle oyalanmayı saymazsak… Hazırlık namına öylece beklerken gün gelip fay kırılıyor, yıkımı büyük…

Yine uyarıyorlar; “artçılar da yıkıcı olacak, bir yıl sürer, fay hattı enerji boşaltarak ilerliyor; sırada Hatay, Adana, Kıbrıs var; Bingöl-Erzincan arasına da dikkat, Marmara depremininse eli kulağında” diye.

Dedikleri çıkmaya devam ediyor. Kehanet değil, bilimsel hesaplara dayanıyorlar.

Hazırlık namına gün gelip o fayların da kırılmasını öylece beklerken bakıyorsunuz, millet yine zihin egzersizleriyle oyalanıyor.

Yok, Hatay Havaalanı pistini kim tamir etmiş de; yok, hangi yardımı kim dağıtmış da; yok, HAARP dalgalarıyla ABD vurmuş da; yok, uzaydan çubuk atarak dış güçler tetiklemiş de; yok, ikiz deprem tesadüf müymüş de; yok, Maraş’tan sonra Hatay’ın gelmesi manidar değil miymiş de; yok, zamanlamaya dikkat, neden şimdiymiş de; yok bilmem daha neler…

Yapay deprem teorilerinden geçilmiyor. “Allah Allah, hiç olmazdı bizde, tarihimizde yok, fayların üstünde oturmuyoruz ki, nereden çıktı bu depremler, kim itekliyor” şaşkınlığıyla güya bir izah arıyorlar.

Altında muhakkak bir büyük oyun, bir karanlık parmak olmalı…

Akif Beki’nin yazısı