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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Ebabil’le ilgisi yoksa, üstlerine vazife olmayan siyasi polemiklere niye girsin Emniyet ve Jandarma?

CHP’li Özgür Özel sır perdesini çekti, örtünün altındaki yeni kuş skandalını çıkardı koydu ortaya.

Memur olmayan, fakat nasıl oluyorsa Soylu’nun Bakan Danışmanı sıfatıyla çalıştırılan Emin Şen, organize bir trol ağını yönetiyormuş.


Bakanlıktaki geçmişini, dijital izlerini silemeyince müşavir değil danışman dediler, ayrı şeymiş gibi.

Kelime oyunuyla geçiştirilebilir sanki…

Ebabil Harekatı, CHP ile Kılıçdaroğlu’nun milli güvenlik sorunu olduğundan, İmamoğlu’nun İBB’ye terörist doldurduğuna kadar türlü dezenformasyonlar üretip halkı inandırmaya uğraşmış.

Emniyet ve Jandarma’nın Twitter sayfalarında okuyup tuhaflığını açıklayamadığımız trolümsü, eminimsi mesajlar da Ebabil operasyonu kokuyor.

İçişleri yalanladı ama ilgisi yoksa, üstlerine vazife olmayan siyasi polemiklere niye girsin Emniyet ve Jandarma? Akşener’le Kılıçdaroğlu’na, Soylu ağzıyla neden laf yetiştirsinler? Siyasi, hatta partizan propaganda sayılacak mesajları niçin paylaşsınlar?

Akif Beki’nin yazısı

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