Akif Beki: Boğaziçi Rektörü İnci, kamçısını almış eline üniversiteyi halka açma aşkıyla şaklatıyor

“Yeter söz milletindir” sloganıyla DP saflarında seçime girmiş biri, halk iktidarını neden hor görüp aşağılasın? Pek inandırıcı değil.

Her kimden çıktıysa, devleti köşe bucak ele geçirip halka açma sevdasını, bu laf kamçıladı. Hala da kamçı olarak kullanılmaya devam ediyor.

En son Boğaziçi Rektörü Naci İnci’nin elindeydi. Almış eline, kamçısını bu kez üniversiteyi halka açma aşkıyla şaklatıyordu.

Boğaz sırtındaki kampüsü millet bahçesi mi yapacak, Hasolarla Memolara denize nazır mangal mı yaktıracak, anlamadım.

Ama anladığım kadarıyla Boğaziçi Üniversitesi zincirlerini kırsın istemeyen iç ve dış şer odakları varmış. Milletin çocukları burada okumasın diye önlerini kesiyorlarmış.

Asrın yerli ve milli rektörü İnci, Cumhurbaşkanı’nın talimatlarıyla bu elitist, bu seçkinci azınlığı hüsrana uğratacaklarını haykırıyordu. Zafer çok yakındı. Az kaldığını belirtmek için, fethi müjdeleyen bir hat tablosunu da şükranlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı’na arz etmişti.

Akif Beki’nin yazısı