Akif Beki: Bilal Erdoğan şalvar giyememekten şikayet etti

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Bilal Erdoğan’ın, kimlik ve kültür olarak hangisini rol model aldığı açık. Fakat kimi benimserse benimsesin, rol modelleri de şalvar giymezdi.

Gelin görün ki Bilal Bey, katıldığı bir YouTube yayınında şalvar giyememekten şöyle şikayet etti:

“Dış görünüşüm, benim kültürüm değil. Batı’dan aldığımız kravat ve ceket. Şalvar giymek daha rahat ama şalvar giydiğin zaman yobazsın, gericisin. Bunu giydiğin zaman medenisin. Bu ikilemden çıkamıyoruz, 200 yıldır böyle…”

Kültür ve kimliğimizi giyim, kuşamda Batı’dan ayrışmakla tanımlıyor.

Bu, eski ve aşılmış sandığımız bir tartışmaydı. Fes-şapka çatışması aşıldı, kravat modası bile geçmeye yüz tutuyor. Şalvar-pantolon çatışmasının hâlâ aşılmadığını görmek, çoğu kimseyi o yüzden şaşırttı.

Oysa… ‘Batılılaşma maceramız, Osmanlı sarayında başladı’ cümlesi dahi arkaik bir klişe kalıyor artık.

Modernleşmenin Batılılaşmak, görünüşte Batı’ya benzemek olmadığını mı anlatmak istedi?

Kendimiz gibi kalarak modern dünyaya ayak uydurmak için, Osmanlı İstanbul’unda dahi demode olmuş şalvar giymek şart değil herhalde. Ayrıca yasak da yok, isteyen giyiyor.

Kimliğimizi unutmadan, kültürümüzü terk etmeden Batı’nın okullarında okuyabiliyoruz da kıyafet modasına uyamıyor muyuz?

Akif Beki’nin yazısı