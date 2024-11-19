Akif Beki: Ankara niye Hamas’a kucak açamıyor?

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Anadolu Ajansından çok kısa bir haber, dün bize şunu duyurdu:

“Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu’nun Türkiye’ye taşındığı iddialarını yalanladı.

Kaynaklar, ‘Hamas Siyasi Bürosu’nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır’ ifadesini kullandı.”

Ne âlâ, bence de doğru karar. Gerçekçi, reel dış politikaya uygun.

Fakat neden resmi bir açıklamayla değil de mahcup bir şekilde yalanlandı?

Çünkü söylemimizle eylemimiz, dediğimizle yaptığımız birbirini tutmuyor. Senkron bozukluğunu saklamaktan geliyor o mahcubiyet.

Katar, İsrail’le arasını bulma girişimlerini askıya alıp Hamas’a ev sahipliğini bitirdi, deniyor. İsrail medyası da Katar’dan çıkarılan Hamas yöneticilerinin Türkiye’ye taşındığı iddialarını yaydı.

Herhalde yakıştırdılar. Katar’dan daha gür sesle Hamas’ı savunan, sahiplenen kim, diye bakınca akıllarına Türkiye gelmiş olmalı.

Neyse ki Ankara, her dediğini yapmıyor. Tabii eyleme dökmekte gerçekçiyken nutukta hamaseti bırakmayınca da böyle mahcubiyetler kaçınılmaz.

Hamas’a niye kucak açamadığınızı gelin de anlatın şimdi.

Akif Beki’nin yazısı