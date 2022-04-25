Akdeniz’in limonu Kapadokya’daki kayadan oyma depolarda saklanıyor

Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilen binlerce ton limon, hasadın ardından Kapadokya’ya götürülerek kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında saklanıyor.

Fotoğraflar: AA

Nevşehir’in Kavak ve Ortahisar beldelerindeki depoların sabit ısısı ve nemli yapısı, limonun doğal ortamda sulanmasını ve aromasının güçlenmesini sağlıyor.

Sevkiyat kasımda başlıyor. Limonlar, aradan altı ay geçince, mayıs ayının ortalarından itibaren yurt içi ve dışı piyasaya yollanıyor.

Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, AA muhabirine, Adana ve Mersin yöresinde hasat edilen yaklaşık 4,5 milyon sandık limonun her yıl bölgeye yollandığını söyledi.

‘Yeşilken sararıyor’

Hiçbir enerjiye ihtiyaç duyulmayan doğal depoların, narenciye için önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Bağcı şöyle devam etti:

“Aydınlatma haricinde elektrikli hiçbir cihaz ve alet kullanılmadan doğal haliyle limon olgunlaşıyor. Buraya girişinde yeşil oluyor, belli bir süre sonra sararıyor, kabuğu inceliyor ve su oranı artıyor. Buradan çıktıktan sonraki süreçte raf ömrü de yapay soğuk hava depolarındaki ürünlere nazaran daha uzun oluyor. Depo ürün için bir nevi yatak işlevi görüyor. Lezzete kavuşunca sofralara buradan sevkiyatı yapılıyor.”

Yöre halkına istihdam sağlıyor

Bağcı, kayadan oyma depoların yöre halkı için istihdam sağladığını, bölgede çok sayıda doğal depo işletmesi bulunduğunu, sayılarının artmasını istediklerini söyledi.

Yörede 10 yıldır depo işleten Ahmet Soylu da aromasından kabuk yapısına kadar depoda olgunlaşan ürünün sektörde ‘yatak limon’ olarak alıcı bulduğunu ifade etti.

Tüf kaya içine oyulan depoların ürün için avantajlar sunduğuna dikkati çeken Soylu, “İç Anadolu Bölgesi’nde bir tane limon ağacı yok; yetişmez. Bölgemizdeki doğal soğuk hava depoları yüzde 85 civarında nem barındırıyor. Narenciye nemi seven bir ürün olduğu için daha sağlıklı şekilde depolanabiliyor” ifadelerini kullandı.