Akdeniz Üniversitesi’nde kök hücre araştırmaları ve yapay organ üretimi başlayacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kök hücre araştırmaları ve yapay organ üretimi çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

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Görev yaptığı iki yıllık sürede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Özlenen Özkan, Prof. Dr. Ömer Özkan’ın yürütücülüğünde başlatılan İleri Sağlık Araştırmaları adlı altyapı projesiyle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan 312 milyon lira bütçe desteği aldıklarını söyledi: “İleri Sağlık Araştırmaları altyapı projesi kapsamında, rejeneratif tıp ve kök hücre araştırmaları gerçekleştirilecek, biyoteknolojik yöntemlerle mikrobiyal biyoaktif bileşenler üretilecek ve yapay organ üretim çalışmalarına başlayacak olmamız beni ayrıca gururlandırmaktadır.”

Kendine yetebiliyor

130 milyon liralık yüksek teknolojik tanı ve tedavi cihazları kazandırdıklarını, Akdeniz bölgesinin en geniş kapsamlı genetik test içeriğini sunmalarını sağlayan yeni nesil genetik laboratuvarını kurduklarını dile getiren Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin kendi kendine yetebilir bir hale geldiğini aktardı:

”Göreve başladığımızda yaklaşık 700 milyon lira olan borç, Maliye Bakanlığımız ile yapılan uzun süreli mesailer ve hastanede gerçekleştirdiğimiz yeniden yapılanma sayesinde yaklaşık üçte birine indirildi. Aylık gelirlerimizde yüzde 300’e varan artış sağlandı.”