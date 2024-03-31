Akbelen direnişinin önde gelen ismi Nejla Işık İkizköy'ün muhtarı seçildi

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’ndaki maden ocağına karşı direnen İkizköylülerin yeni muhtarı Nejla Işık oldu.

Fotoğraf: İkizköylüler

31 Mart yerel seçimlerinde İkizköy’den muhtar adayı olan Nejla Işık, 164 geçerli oyun 93’ünü alarak muhtar seçildi.

K A Z A N D I K!



Köyümüz yerinde kalsın dedik; Şirketlerin zulmü bitsin dedik;

Suyuma, toprağıma dokunma dedik;

Bu topraklarda doğduk, biz bitti demeden bu dava bitmez dedik;

Ölmek var dönmek yok dedik;



Yeni muhtarımız Nejla Işık ile İkizköyü artık biz yöneteceğiz! 🌸🌿✊✌️ pic.twitter.com/WVVCxxOrYO — Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz 🌱🫒🌲 (@ikizkoydireniyo) March 31, 2024

Akbelen’de ne olmuştu?

Akbelen Ormanı’ndaki 740 dönümlük alında bulunan ağaçlar Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından kesilmek istenmişti. Nedeni ise termik santrallere linyit sağlayacak açık maden ocağı yapmaktı. Şirket bunun için gerekli izin belgelerini de almıştı ancak İkizköylüler karara itiraz etmiş ve nöbet tutmaya başlamıştı.

Geçen yıl 17 Temmuz’da Orman Genel Müdürlüğü’nün ekipleri Akbelen Ormanı’na gelerek ağaç kesmeye girişmişti. Ama köylüler ekipleri engellemişti.

10 gün sonra Manavgat olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve uzun süre havadan destek sağlanmadığı için kontrol altına alınamamıştı. Bu yerlerden biri de Muğla’ydı. Yöre halkı yangınlara müdahaleyle ile uğraşırken bu kez de YK Enerji tarafından tutulan işçiler adeta fırsat bu fırsat diyerek ağaçları kesmişti. Yangınları bahane eden şirket işçileri bir 105 ağaç kesmişti.

Yangınlarla boğuşan İkizköy halkı, ağaç kıyımına karşı eylem başlatmış, bölgeye jandarma gönderilmişti. Jandarma erleri nöbet tutan köylülere orantısız müdahalede bulunmuştu.