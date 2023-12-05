İstanbul Sancaktepe’de, akaryakıt istasyonunda bir çalışanı dövdükleri belirlenen üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

AA’nın haberine göre, önceki akşam Safa Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonunda bir çalışanın dövülmesiyle ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

İş yeri çalışanı A.R’nin, yakıt almak için gelen otomobile, araç tanıtım kartıyla plakasının farklı olması sebebiyle yakıt veremediği, daha sonra başka araçla istasyona gelen üç şüphelinin A.R’yi dövdükleri belirlendi.

Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, şüpheliler M.A.T, R.T. ve Y.İ.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haklarında ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.A.T ve Y.İ.A. tutuklandı, R.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.