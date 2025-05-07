Akademisyen ve edebiyat eleştirmeni Süha Oğuzertem yangında hayatını kaybetti

Kadıköy’de 10 katlı apartmanda çıkan yangında akademisyen, eleştirmen ve yazar Süha Oğuzertem hayatını kaybetti.
Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak’ta 10 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle bir yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Ekipler, dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Süha Oğuzertem’in ağır yaralandığını tespit etti.
Hastaneye kaldırılan Oğuzertem, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.