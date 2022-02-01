Akademisyen Sözer’in katiline, ‘polislere saldırı’dan dokuz yıl ceza

İstanbul’da akademisyen Aylin Sözer’in katil zanlısı Kemal Ayyıldız’ın polislere saldırısına ilişkin açılan davada karar çıktı.

Ayyıldız, 29 Aralık 2020’de Maltepe ilçesinde yaşayan İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Sözer’i evinde bıçaklayarak öldürmüş, ardından da daireyi ateşe vererek yangın çıkarmıştı. Ayyıldız daha sonra tutuklanmıştı.

Ayyıldız’a cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl altı aya kadar hapis cezası istenmiş, polislere saldırdığı için de ayrı bir dava açılmıştı.

Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, Ayyıldız’a ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan beş yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verdi.

Sanık ayrıca ‘silahla yaralama’ suçundan da üç yıl altı ay ceza aldı. Toplam ceza dokuz yıl bir ay 15 gün oldu.

Mahkeme ‘olumsuz geçmiş ve sosyal özellikleri’ni dikkate alarak indirim yapmazken, ceza da üst sınırdan verildi.