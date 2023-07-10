Aile hekimlerinden Erdoğan’a mektup var

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ödemelerin yeniden düzenlenmesini istedi.

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Federasyon, birçok aile sağlığı merkezinin kirasını, elektrik faturasını ödeyemediğini, tıbbi ve hijyen malzemesini alamadığını, artan giderler nedeniyle personelini işten çıkarmak zorunda kaldığını ifade etti.

CİMER ve sosyal medya hesapları üzerinden seslenen federasyon, aile sağlığı merkezlerinin 25 üzeri kalemden oluşan sabit gideri bulunduğunu belirterek, “Son beş yıl içerisinde bu giderlerin enflasyon artışı yanında, aile sağlığı merkezleri (ASM) giderleri için ödenen gider ödemesi artışı çok geride kaldı” dedi.

ASM’lerde görev yapan aile hekimleri, aile sağlığı çalışanı ebe, hemşire, tıbbi sekreter, acil tıp teknisyeni ve personeli temsil eden eden federasyon mektubunda şu konulara dikkat çekti:

“Son 5 yıl içerisinde; Resmi TÜFE artışı yüzde 331, asgari ücret artışı yüzde 611, kira artışı yüzde 400 olmuşken ASM giderleri için yapılan artış sadece yüzde 330. Aradaki fark artık hekimlerin kendi hak edişlerinden sağlanır noktaya geldi.

5 Temmuz 2023 tarihinde tarafınızca açıklanan yüzde 17.55 zam oranı ve 8 bin 77 TL ek ödeme, aile hekimliği çalışanlarının hak edişlerine ve hizmetin yürütülmesi için gerekli ASM gider ödeneğine oransal artışı tam bir hayal kırıklığı oldu. Aile hekimleri ve ASM çalışanı sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelerle hakediş ve gider ödeneklerinde iyileştirme yapılmadığı takdirde sistemden çıkışların artacağı ve sistemin tamamen tıkanacağı bir gerçek.

İvedi olarak 05.07.2023 tarihinde açıklanan 8 bin 77 TL ek ödeme tavan ücrete yansıtılmalı ve emekliliğe etkisi olacak şekilde yeniden düzenlenmeli.”

Mektupta talepler şöyle sıralandı:

*Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yer alan hem aile hekimleri hem de ASM çalışanlarının ilk 1000 puana kadar olan temel hakediş katsayısı acil olarak yüzde 100 arttırılmalı, *Eşdeğer meslek gruplarının temel ücretlerinin altında bir hak ediş alınması önlenmeli, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının 1000 puan üzeri hakediş kalemi katsayısı mevcut açıklanan memur zamdan bağımsız olarak yüzde 50 arttırılmalı,

*ASM gider ödeneği oranları tüm ASM sınıflarında yapılacak değişiklikle yüzde 50 acil olarak arttırılmalı,

*Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzey ödemesinde bölge oranları deprem bölgesi öncelikli olarak güncellenmeli ve çarpan katsayısı yüzde 100 arttırılmalı,

*Destek ve teşvik ödemesi ulaşılabilir bilimsel, gerçekçi oran ve kriterlerle yeniden düzenlenmeli, tüm aile hekimliği çalışanlarının alabilmesi sağlanmalı,

*Destek ve teşvik ödemesinde ASM çalışanları için belirlenen tavan ücret oranı yüzde 3’den yüzde 21’e çıkarılmalı,

*Aile sağlığı çalışanları için belirlenen hak ediş ücreti üst limiti tavan ücretin 1.5 katı uygulaması 3 kata çıkartılarak hakediş üst limiti sınırlaması genişletilmeli,

*Aile hekimleri ve ASM çalışanlarından alınan vergi yüzdelik dilimi sabit olmalı ve bu oran yüzde 20’yi geçmemeli.