Aile hekimleri, taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanabilecek

Aile hekimleri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına taban ek ödemesi ve teşvik ödemesi ilgili ayrıntılar netleşti. Bundan böyle Aile hekimlerinin teşvik ödemelerinde günlük muayene sayısı etkili olacak.

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Çarşamba akşam geç saatlerde “Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları, gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz” mesajını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete’de ilgili kararın yayımlanmasının ardından bir paylaşım daha yaptı: ”AİLE HEKİMLİĞİ sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu önemli gelişme ile, Aile Hekimlerimiz ve ASM çalışanlarımız kendileriyle ilgili mevzuatlar çerçevesinde taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklar. Hayırlı olsun.”

AİLE HEKİMLİĞİ sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu önemli gelişme ile, Aile Hekimlerimiz ve ASM çalışanlarımız kendileriyle ilgili mevzuatlar çerçevesinde taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklar. Hayırlı olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 25, 2022

Yönetmeliğe göre, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42’si oranından teşvik ödemesi yapılacak. Aile Hekimliği biriminin yaptığı günlük muayene sayısının 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10’u; 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21’i; 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31’i; 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42’si oranında teşvik ödemesi yapılacak.

Teşvik ödemesi kapsamında herhangi bir ihtar puanı almamış olan aile sağlığı çalışanlarına tavan ücretin yüzde 3’ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği biriminin yaptığı günlük muayene sayısının 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1,5’i; 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3’ü oranında teşvik ödemesi yapılacak.