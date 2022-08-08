Aile bakanından ‘Suriye’ yorumu: TSK’yla ÖSO, Kürt devleti kurdurmamak için savaşıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana’daki bir esnafa Türkiye’nin neden Suriye’de olduğunu anlatırken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) bir Kürt devleti kurdurmamak için beraber mücadele ettiğini söyledi.

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Yanık, Adana’da esnafın Suriyeliler hakkındaki eleştirilerini dinledi. Suriyelilerin ülkede olmasını Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarının bir bedeli olarak değerlendiren Yanık, bu ülkede bir Kürt devletinin kurulmaması için TSK’yla ÖSO’nun ortak mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye’nin sınırlarının korunmaya çalışıldığını belirten Yanık, şöyle devam etti: “Türkiye, merhametinden dolayı 5 milyon Suriyeliye bakıyor ama bunu sadece merhametinden dolayı yapmıyor. Bunu çok iyi bilmek lazım. Sınır ötesinde Halep hattı, Türkmenler hattı bizim 400 yıldır sınır güvenliğimizi sağlayan insanlar. İkincisi de şu anda Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurmaya çalışıyorlar. Biz de kurdurmamaya çalışıyoruz. Bu kadar şehidi boşuna vermiyoruz. Bu kadar insana da Türkiye’de boşuna kucak açmadık. Suriye’nin kuzeyinde bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan da Özgür Suriye Ordusu, orada bir Kürt devleti kurdurmamak için ayrı ayrı mücadele ediyorlar.”