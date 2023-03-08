AİHM’den Berrak Tüzünataç kararı: Özel hayatı ihlal edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), gizlice görüntüleri çekilip yayınlanan oyuncu Berrak Tüzünataç hakkındaki davaya mahkemenin ‘özel hayatın gizliliği ihlali değildir’ kararı vermesini kınayarak Türkiye’yi mahkum etti.

Fotoğraf: Faruk Emin Kaba

Berrak Tüzünataç ve oyuncu Şahan Gökbakar, 14 Temmuz 2010’da bir FOX TV magazin ekibi tarafından Tüzünataç’ın Kabataş’taki evinin terasında öpüşürken görüntülenmişti.

Tüzünataç, ‘şeref ve itibarının zedelendiği’ gerekçesiyle İstanbul 13’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası açmıştı.

Önce Asliye Hukuk Mahkemesi, sonrasında da Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Tüzünataç’ın ‘tanınmış bir kişi olması sebebiyle ilgi çektiğini’ belirterek bu haberin yapılabileceğine karar vererek 2014’te FOX lehine hüküm kurmuştu.

Tüzünataç bunun üzerine ‘özel hayatının gizliliği hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

Mahkeme “Görüntülerin sokaktan çekilmiş olması, Tüzünataç’ın evine izinsiz girilmediği ve görüntüdeki kişilerin sanatçı kişiliği dikkate alındığında basın özgürlüğünün içinde kalıyor” diyerek davayı reddetmişti.

Tüzünataç en sonunda AİHM’e başvurmuştu.

AİHM de Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğine hükmederken davayı Tüzünataç lehine sonuçlandırdı.

AİHM kararında, şöhretine rağmen ‘kişinin aşk hayatının ilke olarak tamamen özel nitelikte olduğunu’ ve ‘söz konusu videonun yalnızca belirli bir izleyici kitlesinin merakını giderme amacı taşıdığını’ yazıldı.

AİHM, haberin ‘sorumlu gazetecilik standartlarına’ bağlı kalmaması nedeniyle, Türkiye’deki yerel mahkemelerin ‘daha fazla titizlik göstermesi gerektiğini’ hükmetti.

Mahkeme, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kişinin özel hayatına saygıyı düzenleyen 8’inci maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

AİHM ayrıca, Şahan Gökbakar’ı S.G. isimli öne çıkan bir figür olarak tanımladı.