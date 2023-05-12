Ahmet Yaşaroğlu: İktidarlarını ne pahasına olursa olsun savunacaklardır

Gerek Yeşil Sol Parti listesinde ortaklaşan Emek ve Özgürlük İttifakının bileşenlerinin, gerekse Millet İttifakının yaptığı seçim mitingleri büyük bir kitlesellikte ve coşkuyla geçmekte, geleneksel olarak muhafazakar kabul edilen illerde bile geçmişte rastlanmayan bir kitle seferberliğine tanıklık edilmektedir. İktidarın provokasyonunu ve terörünü boşa çıkaracak ve püskürtecek güç de işte bu kitle seferberliğinde yatmaktadır. Korkmadan ve geri basmadan kararlılıkla daha fazla kitleyi harekete geçirmek, provokasyonlara ve saldırılara karşı sakin ve sağduyulu, ama tam bir kararlılıkla ve dirençle hareket etmek, bir adım bile geri basmadan ilerlemek gerekiyor.

Böyle davranmak bugün ve yarın önemli olduğu gibi, seçim günü de sandık güvenliğini sağlamak için seferber olmak açısından da oldukça önemli. Aynı zamanda böyle davranmak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma olasılığı da dikkate alındığında daha da önem kazanıyor. Çünkü o durumda iktidar bugün yaptığı rezillikleri ölçüsüzce aşan alçaklıklara başvurmaktan çekinmeyecektir. Onlar geniş halk yığınları için açlık, yoksulluk, baskı ve sefaletin ağırlaşması, kendileri içinse cennetlerinin devam etmesi anlamına gelen iktidarlarını ne pahasına olursa olsun savunacaklardır.

Ahmet Yaşaroğlu’nun yazısı