Ahmet Yaşaroğlu: İktidar dizginsiz bir soygun mekanizması kurdu

Ülkeyi ekonomik yıkıma, deprem bölgesinde halkı ölüme mahkum eden Erdoğan iktidarı şimdi şehir şehir dolaşarak halktan oy dileniyor. Sanıyor ki halkın önüne küçük kırıntılar atarak onların oyları satın alınabilecek. Elbette işi bununla bırakmıyor, ortalığa salınan resmi ve paramiliter güçlerle korkuyla sindirmeye çalışmanın adımlarını da atıyor.

Seçimlerde oylanacak olan ekonomik tablo bu, siyasi tablo ise faşizmin ve politik İslam’ın koyu karanlığıdır. İktidar, ekonomide yukarıdan aşağıya dizginsiz ve kuralsız bir soygun mekanizması kurdu. Bu düzeni ancak baskı ve terörle devam ettirebilir. Bu nedenle ülkenin en karanlık ve gerici güçleri ile anlaşmalar yapıyor, onların önünü sonuna kadar açıyor. Ancak tüm bunları boşa çıkarmak ve püskürtmek olanaklıdır. Elbette seçimlerde yeni bir iktidarın gelmesi ortamın güllük gülistanlık olmasını sağlamayacaktır. Ama emekçi halkın tüm bunları engelleyebilmek için daha uygun koşullarda mücadele etmesinin koşullarını ortaya çıkaracaktır. Emek ve Özgürlük İttifakının seçimlerden güçlü çıkması işçi, emekçi ve ezilen halkın mücadelesine moral verecek, mücadeleye daha güçlü sarılmanın yolunu açacaktır.

Ahmet Yaşaroğlu’nun yazısı