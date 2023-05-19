Ahmet Yaşaroğlu: En gerici yasaları geçirebilecekler

İlk turda ortaya çıkan tablo üzerinden şunları hatırlatmak gerekiyor. İktidar bloku parlamentoda çoğunluğu elde etti. Bu, sayıları sınırlı kararlı bir milletvekili grubunun muhalefetine karşın, en gerici yasaları parlamentodan geçirebilecekleri, faşist ve dinci gericiliğin önünün daha fazla açılabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu arkasında toplanmış muhalefetin kazanmasının önemi daha da artmış bulunuyor.

Meclisin yasa yapma yetkisi bulunmasına rağmen cumhurbaşkanının başında bulunacağı ve atayacağı yürütme üzerinde bir denetim yetkisi bulunmuyor. Kaybedilmiş bir cephe var ama hâlâ kazanılabilecek önemli bir cephe var! Bu cepheyi kazanmak, daha ileri mücadeleler için yola çıkanların içinde mücadele ettikleri koşulları az da olsa rahatlatacak, kazanılan moral güçle ileriye yürümenin olanakları genişleyecektir. Tüm bu nedenlerle önümüzdeki sınırlı süreyi kararlı, inatçı, enerjik, halkı ikna etme olgunluğunu gösteren bir çalışma ile değerlendirmek gerekiyor.

Ahmet Yaşaroğlu’nun yazısı