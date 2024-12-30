Ahmet Ünlü: Bazı esnaf oda başkanlarının maaşı 260 bin lira oldu

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Bazı esnaf oda başkanlarının net maaşı 260 bin 55 lira oldu.

Asgari ücret artışının en fazla sevindirdiği grup asgari ücretle çalışanlardan ziyade bazı oda başkanları olmuştur. Çünkü 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun aylık ücretler ve huzur haklarını düzenleyen 56’ncı maddesinde ücretler asgari ücrete endekslenmiştir.

Buna göre, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilleri ile denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerine verilecek aylık ücretler ile merkez dışından genel kurul, başkanlar kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu toplantılarına katılacak üyelere ve bunların görevlendirilmelerinde ödenecek yolluk ve konaklama ücretleri, aşağıda belirtilen hadleri aşmamak kaydıyla ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurullarınca belirlenmektedir. Genel kurullarda yapılan oylamada ise genellikle kanundaki limitler oylanarak kabul edilmektedir.

Kanuna göre yönetim kurulu başkanlarına yapılacak ücret ödemeleri üye sayılarına göre asgari ücretin katları şeklinde belirlenmektedir. Buna göre odalarda üye sayısı;

1- 100-500 olan odalarda asgari ücret 26.005,5 TL,

2- 501-1500 olan odalarda asgari ücretin iki katı olan 52.011 TL,

3- 1501-3000 olan odalarda asgari ücretin üç katı olan 78.016,5 TL,

4- 3001-10000 olan odalarda asgari ücretin dört katı olan 104.022 TL,

5- 10001 ve daha fazla üyesi olan odalarda asgari ücretin beş katı olan 130.027,5 TL, olarak ödenebilecektir.

Ayrıca birliklerde üye oda sayısı;

1- 25’e kadar olanlarda asgari ücretin üç katı olan 78.016,5 TL,

2- 26-50 olanlarda asgari ücretin dört katı 104.022 TL,

3- 51-100 olanlarda asgari ücretin beş katı olan 130.027,5 TL,

4- 101-150 olanlarda asgari ücretin altı katı olan 156.033 TL,

5- 151 ve daha fazla olanlarda asgari ücretin yedi katı olan 182.038,5 TL, olarak ödenebilecektir.

Diğer yandan federasyonlarda üye oda sayısı;

1-50’ye kadar olanlarda asgari ücretin beş katı olan 130.027,5 TL,

2- 51-100 olanlarda asgari ücretin altı katı olan 156.033 TL,

3- 101 ve daha fazla olanlarda asgari ücretin yedi katı olan 182.038,5 TL,

olarak ödenebilecektir.

Konfederasyonda genel başkana ise asgari ücretin on katı olan 260.055 TL ödenebilecektir.

Yönetim kurulu başkan vekillerine ödenecek ücret ise yukarıda belirtilen tutarların 2/4’ü oranında belirlenmektedir. Denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerine ise yukarıda belirtilen tutarların 1/4’ü oranında belirlenmektedir.

Aylık ücret almayan yönetim kurulu üyelerine katıldıkları toplantı başına yukarıda belirtilen tutarların 1/5’i huzur hakkı ödemesi yapılmaktadır. Bu ücretler brüt asgari ücret üzerinden net olarak ödenir.

Ahmet Ünlü’nün yazısı