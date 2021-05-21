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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Sedat Peker sarsıyor mu? Doğrusu sarsıyor

Bence Süleyman Soylu bir süredir garip bir sürecin içinde yol alıyor. Gazetecilerle girdiği polemiklerden sonra şu anda da Sedat Peker’le bir polemik yarışı içinde. Sedat Peker kırk yıl uğraşsa, bir İçişleri Bakanı’nı böyle bir polemik içine çekmeyi başaramazdı. Girildi o polemit yarışı içine ve kontrolsüz biçimde yol alınıyor.

Çok çok yanlış.

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Ben defalarca yazdım, bu ülkenin insanı, İçişleri Bakanına güvenmek ister mesela, Yargı’ya güvenmek ister, Asker’e güvenmek ister, Polise güvenmek ister, istihbarat sistemine güvenmek ister, mahremiyet alanına saygı gösterildiğine güvenmek ister…

Şu ortaya çıkan İçişleri Bakanı profiline güvenebilir miyiz?

Bu soruyu sormak bile ülkede işlerin ne kadar karmaşık hale geldiğinin göstergesi değil mi?

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Sedat Peker sarsıyor mu? Doğrusu sarsıyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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