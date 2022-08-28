Ahmet Taşgetiren: Peker konuşuyor, devlet susuyor

“Suç örgütü lideri” Klişesi ile tanımlanan Sedat Peker tweetleriyle konuşuyor. En Tepelere uzanan rüşvet zinciri iddiaları havada uçuşuyor. Yetkililerde derin suskunluk var. “Suç örgütü lideri denir her iddia çöpe atılır” diye mi düşünülüyor acaba? Bence öyle olmaz. “Bu suskunluk iyiye alamet değil” denir. “İyiye alamet değil”in anlamını da herkes iyi düşünmeli.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı