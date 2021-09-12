Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Muhalefet farkında değil belki ama…

Diyanet ve benzeri merkezli tartışmalar, muhalefet belki farkında değil ama bu alandaki duyarlılığı besliyor. Dinin bu ölçüde tartışılmasından en çok dinin zarar gördüğüne ilişkin samimi uyarılar, oy kaybını durdurma telaşına düşmüş siyasi kadroları etkilemez. Oysa, İslam söz konusu olduğunda siyasi hesap devre dışı kalmalı diye düşünürüm ben. Bir insanın içine bu tartışmalardan sıkıntı geliyorsa, vebal oluşur diye düşünürüm.

CHP’nin, özellikle Kılıçdaroğlu’nun duyarlılığı ile bu alandan çıkmaya çalıştığını görmezden gelmemek lazım. Ama CHP’nin kendi iç bileşenlerinin bu Türkiye gerçeğini yeterince anladığını söylemek zor. Ben şahsen bu tür olaylarda, CHP yönetiminden bir muhafazakarın duygularına denk bir refleks beklerim.


Ahmet Taşgetiren’in yazısı

SON HABERLER

İTÜ rektörü mahkeme kararını ihlal etti: Kız yurduna zorla camdan girildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) rektör olarak atanan İsmail Koyuncu ve heyeti üniversite içinde bulunan ‘şartlı bağış’ kapsamındaki kız yurduna el koymak istedi. Mahkeme bunun hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Ancak rektörlük mahkeme kararını hiçe sayarak idari kararı dikkate aldı.