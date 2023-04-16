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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Erdoğan’ın işi Cübbeliye kaldı

Tayyip Bey seçimlere asılıyor, asılıyor, asılıyor. “Kader seçimi” bu ona göre. “Bir dönem daha” diyor.

Bunun için, evet, “bütün düğmelere basıyor.” Kullanıyor, kullanıyor, kullanıyor. Devletin bütün imkanlarını, medyanın bütün imkanlarını… Devlet onun için seferber olmuş durumda.Eeee, buna ne der toplum, ne diyecek?


(…)

Yukarılardan duyulmuyor olabilir, Yukarılara giderken sesler bir yerlerde perdeleniyor olabilir, ama diyelim her akşam bir kanalda yayına sokulan tv mülakatlarıyla karşılaşan insanlar refleks halinde başka kanala geçiyorsa bir şeyler oluyor orada demek. Adını değiştirip değiştirip karşısına çıkan bir yiyecek artık iştah uyandırmıyor olabilir mi acaba?

Bu ihtimali hatırlatan bir kişi yok mu oralarda?

Şöyle o mülakatlardan birisini izleyip de kimi konuşmalar için “Toplumu bu kadar aptal yerine koymak ters teper sayın Başkan” diyecek bir kişi yok mu?

Bin kere imar affı gerçekleştirdikten sonra “İmar affı katalog suçlar arasına alınacak, bu işin affı maffı olmaz” demek mesela… Buna ne diyecek insanlar?

İşin Cübbeli’ye kalmış olması da ne hale gelindiğinin göstergesi değil mi? Yazık.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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