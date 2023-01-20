Ahmet Taşgetiren: Bülent Arınç’ın iç sancısı

Bülent Arınç. Kendi ifadesince “Özgül ağırlığı” var mı, var. Zaman zaman görüşlerine başvurulması bu yüzden, sözlerinin medyada manşete çıkması bu yüzden, oldukça tartışılması da bu yüzden. Muhalefetin sözlerine kulak vermesi, iktidar cenahının topa tutması da bu yüzden. DW Türkçe’ye konuşmuş. Hala “Gerçek dava arkadaşı” vurgusu ile Tayyip Bey’e bağlılığını ikrar ediyor, seçimde başarılı olacağına inanıyor. Ammaaa… bir yandan da iç sancılarının ipuçlarını vermekten geri kalmıyor. Onun dilinden “Enflasyon iktidara göre yüzde 80, vatandaşa göre yüzde 180.” Daha önce konuşunca ağzına biber sürüldüğü için Selahattin Demirtaş ile ilgili hukuksuzluğu ifade ederken Selahattin Demirtaş’ın adını değiştirip “Alaaattin Çeliktaş” yapması da iç sancılar sebebiyle… Bahçeli’nin yan yana fotoğraf verdiği simalara takılıyor. Cezaevindeki çocuklar, anneler onun yürek acısı… “Ne yapayım kardeşim, az söylüyorum çok anlayın” gibisinden bir tavır sergiliyor. Bu mudur böyle zamanların doğru tavrı, bilmem ki…

Ahmet Taşgetiren’in yazısı