Ahmet Taşgetiren: Böyle bir hadise, herkese bedel ödetir

Siyaset şaşkın. Özellikle iktidar nerede duracağını kestirememiş gözüküyor. Diğer cemaatler de taraf olmama tercihinde. Oysa böyle bir hadise, herkese bedel ödetir. “Kol kırılır yen içinde kalır” yaklaşımı bedele razı olmaktan başka anlama gelmez.

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Burada bir konuya işaret etmek isterim. Dini yapılar, öteden beri devletin eğitimine güvenmediler. Bir kesim İmam Hatip dahil devletin din eğitimine de güvenmedi. Özel eğitim ortamları oluşturmaya yöneldiler. 20 yıldan bu yana Milli Eğitimi Ak Parti iktidarı yönetiyor. Yani dini eğitim hassasiyeti olan bir siyasi kadro.

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Ancak o yapılar, çocukları okullardan uzak tutuyor ve özel eğitim ortamlarında yetiştiriyor. Hatta “Cübbeli Ahmet” İmam Hatipleri eleştirdi kıyasıya. Oysa şu yaşanan hadisenin bir ayağında o alternatif alanların sapması var.

Herkes kendisine baksın. Bir gün bir çocuk isyan eder, değil cemaati – tarikatı, anne – babası dahil herkesi toplum önüne çıkamayacak hale getirir. Herkes kendisine baksın.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı