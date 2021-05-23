Ahmet Taşgetiren: Bir Sedat Peker çıkıyor her işin cilasını döküyor

Belki başlıktaki, “Erdoğan neye ne kadar hakim?” sorusu, öncelikle sistemin kurgusal yapısı ile ilgili sorulabilir?

Bir devlet sistemi, sonunda kurgulayanı – inşa eden iradeyi de bağlar, acaba mevcut sistemde diyelim Erdoğan, kendisini de bağlayacak bir çerçeveyi önceden belirledi mi, yoksa “göç yolda düzülür” mantığı içinde -an-a göre tavır alınıp, -an-a göre düzenlemeler mi yapılıyor?

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Ama sistem yapısına göre eğer her şeyden Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumlu ise, her alanı onun görmesi, denetlemesi, sorun varsa müdahale etmesi gerekiyorsa, çözülmeyen sorunların, ya da ülkenin ödediği ağır faturaların faturası ona çıkacak idiyse, olan biten üzerinde bir kere daha düşünmek gerekiyor.

Tek kişinin iradesi, tamam ama, her alana hakimiyet kolay değil ki. Bir Sedat Peker çıkıyor her işin cilasını döküyor.

İşin acı yanı, asıl faturayı memleket ödüyor.

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Ahmet Taşgetiren’in yazısı