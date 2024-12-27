Ahmet Taşgetiren: 'Asgari ücrette emekçiler sizden müjde bekledi' demişler, Erdoğan sessiz kalmış

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

“Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık.”

268 milletvekili var Ak Parti grubunda. Bu sözü alkışladılar mı bilmiyorum. Seyretmedim, sonra haberlerden okudum çünkü.

Ama alkışlarlar. Cumhurbaşkanı konuşursa alkışlarlar.

Peki inandılar mı çalışanların enflasyona ezdirilmediğine? Hele şu asgari ücret rakamı karşısında?

Soruyu sayın Erdoğan’a sormak lâzım asıl: Bu asgari ücret rakamını belirlerken gerçekten çalışanların enflasyona ezdirilmediğine inanıyor musunuz? Bu cümleyi grup konuşmanıza siz seçerek mi koydunuz yoksa metin hazırlayıcılar “Böylesi uygun olur, Beyefendi de böyle söylemek isterdi” kanaatiyle mi yazmışlardır?

Gazeteciler grup çıkışı, “Asgari ücrette emekçiler sizden bir müjde bekledi” demişler, Erdoğan sessiz kalmış. Pekalâ, “Tespit ettiğimiz ücret müjdeye gerek bırakmıyor” diyebilirdi.

Erdoğan siyasette geri adım niteliğinde bir tavır sergilemez, genelde savunma da yoktur. Savunma gereken yerde bile muhalefete yüklenerek işi götürmeyi tercih eder.

Yukarıya aldığımız cümle bu karaktere daha uygun. Hiç geri adım yok. Savunma yok. İşçiler tepki gösterir mi kaygısı yok. Ak Parti içinde “çatlak ses” çıkar mı endişesi yok. (Böyle durumlarda genelde Muaviye’nin -Dişi deve- menkıbesi hatırlanır, ilgilisi google’da araya ilir.)

İletişimde bu “özgüven”in yerini, partili iletişimcilere sormak lâzım. Genel Başkan grubun gözünün içine baka baka söylüyor o sözleri. Bu “Alın bu sözleri işçilere karşı söyleyin” mesajı da içeriyor.

Acaba gruptan bir kişinin içinden “Sayın Cumhurbaşkanı işçilerin yüreğindeki fırtınayı görmüyor” kanaati geçmiş midir? Yoksa particilikte olmaz mı o tür şeyler?

Asgari ücreti bu şekilde belirlediğinde de oyları düşmüyorsa, neden yapıp söylediklerinden kuşku duysun ki bir siyasetçi? “İletişim harikası” ifadem tutarsız mı oldu, ne dersiniz?

Ha diyorsanız ki, gelsin Erdoğan bu sözleri işçi mitinginde söylesin, orada ne olacağını bilemem doğrusu…