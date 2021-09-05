Ahmet Taşgetiren: Adaletin icrasından sorumlu olan söylüyorsa bu sözleri….

Memlekette yargı uygulamalarının canından bezdirdiği vatandaş söylüyorsa bu sözleri, Devlete “Adaletiniz nerde?” diye soruyordur. “Devletin dini adaletse dininiz nerde?” diye soruyordur.

Bu sözleri….. 20 yıllık icraatın en sorunlu alanlarından birisi adalet iken, yargı alanında bağımsızlık ve tarafsızlık en çok tartışılan alan haline gelmişken, yargı mensuplarının karar verirken devleti yönetenlerin gözünün içine baktığı bilinirken, üst üste “yargı etiği” paketleri ilan edilmesine rağmen yargıya güven yüzde 30’larda seyrederken, adaletin icrasından da sorumlu olan birisi söylüyorsa bu sözleri…. Orada acayip bir durum var demektir. Kendine bakmayan, muhalefetin ya da aşağılarda bir yerlerden iniltileri gelen yargı mağdurlarını görmeyip söyleyeceğini söyleyerek üste çıkan bir siyaset kurnazlığı…

Ahmet Taşgetiren’in yazısı