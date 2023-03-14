Ahmet Taşgetiren: Acaba HÜDA-PAR kaç şart sundu da kabul gördü?

Yakın zamana kadar analizlerde, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark, “Benzerlerin ittifakı” ile “Benzemezlerin ittifakı” şeklinde ortaya konmaktaydı. “6 Benzemez” söylemi, Cumhur İttifakı cenahından karşı ittifaka yönelik eleştiri niteliğindeydi.

Ak Parti ile müttefikleri, MHP ve Büyük Birlik kendilerini “Benzer” nitelikte görüyorlardı. Muhtemelen “milliyetçi muhafazakârlık”ta uzlaşılmıştı. Şimdi oraya Hüda-Par ile Yeniden Refah da ekleniyor. Ne dersiniz, onlar da “benzerlik” çerçevesine kolayca dahil edilebiliyorlar mı? YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, “Ak Parti’ye 30 maddelik şart sunduk hepsi kabul edildi” dedi. Acaba MHP’nin o şartlar üzerinde bir değerlendirmesi oldu mu? Acaba Hüda-Par kaç şart sundu da onlar kabul gördü? Aslında Kürt meselesi konusunda “siyasi amaçlar” noktasında Hüda-Par ile HDP arasında bir fark yok. Onlar nasıl karşılandı? Ayrıca Hüda-Par’ın bir de kolay savunulamaz “Hizbullah bagajı” var. Herhalde o mesele, “Artı 1 için İttifak’ın hayatî önemi” yanında pek dikkate alınmamıştır! Perinçek’in isyanı dışında.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı