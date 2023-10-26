Ahmet Taşgetiren: 24 saat geçti, hükümet cenahında farklı bir şey olmadı

Türkiye daha başka ne yapabilir?

Bu soru “Devlet olarak ne yapabilir?”, daha doğrusu, “İsrail vahşetine son vermek için yapabileceği bir şey var mı?” anlamına geliyor bu soru. Belki toplumun bir kesimi, böyle bir rol üstlenmeyi de bekliyor ülkeyi yönetenlerden…. İhtimal veriyor mu, sanmıyorum, Türkiye’nin böyle bir rol üstlenmesinin maliyeti konusunda kaygı duyuyor mu, tahmin ederim.

Bu noktada farklı bir çıkışın MHP lideri Devlet Bahçeli’den geldiğini söylemek lazım. Bahçeli önce Hükümete 24 saat süre verdi, ardından gereğini yapacağını bildirdi.

Bu şaşırtıcı idi. Bahçeli Cumhur İttifakı’nın ortağı ve Hükümetin paydaşı idi. Hükümetin gündeminde olmayan bir şeyi gündem haline getirmesi neyin nesiydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmüş müydü, Hükümeti 24 saat içinde nasıl bir tavır almaya zorluyordu?

24 saat geçti. Farklı bir şey olmadı Hükümet cenahında. O zaman Bahçeli yapmayı tasarladığı şeyi yapacak mıydı?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı