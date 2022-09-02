Ahmet Takan: Selçuk Bayraktar, olası gelecek iktidara yatırım mı yapıyor?

Yangınların bile Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla söndürüldüğü bir devirde, irili ufaklı her saray mensubunun konuşması sırasında sıkça duyduğumuz “Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla”, “Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde” vb. gibi methiyeleri Selçuk Bayraktar’ın ağzından hiç duymadık. Damat Bayraktar’ın kayınbabasına hiç atıfta bulunmaması benim çok hayretimi çekti!..

O zaman birkaç ince soruyu gündeme taşıyalım:

BBC’ye verilen demeç sonrası, Tayyip Erdoğan çok hiddetlenip, yakın çevresine- Selçuk Bayraktar’ı ima edip- “artık bu çocuğa çok güvenmiyorum” demiş olabilir mi?..

Damat Selçuk Bayraktar, kayınbabasının kırgınlığını ve küskünlüğünü giderebilmek amacıyla bu programı istemiş olabilir mi?..

Yoksa, Selçuk Bayraktar, olası gelecek iktidara yatırım mı yapıyor?.. Sermayeyi kurtarmaya mı çalışıyor?..

Ahmet Takan’ın yazısı