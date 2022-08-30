Ahmet Takan: Peker’in açıklamalarıyla ilgili pek çok senaryo dolaşıyor

Siyaset kulislerinde de Peker’in açıklamalarıyla ilgili pek çok senaryo dolaşıyor. Hatırlanacağı üzere, Sedat Peker, saray efradını YouTube üzerinden yayınladığı videolarla fena halde sarsıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu öne sürülen Peker, eğlenceli anlatımıyla sarayın kabusu olmuştu. O zamanlar, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri yönetimiyle arası kötüydü. Sonra 2022 şubatında bir ziyaret gerçekleştirdi. “İlişkiler düzeliyor” dendi. Hemen ardından Adalet Bakanlığı Sedat Peker’in BAE’den iadesini istedi. Ve, ondan sonraki süreçte Sedat Peker’in sesi soluğu kesildi. Ortalıkta bir süre ne video ne de tweet dolaştı.

Sonra ne olduysa, baba muhalefet partisi lideri Sedat Peker yeniden hareketlendi. Siyasi ortağı boş tencere partisinin etkisiyle bunalan ahaliyi yeniden aydınlatmaya başladı. Hangi ortama girsem, kimle bir telefon görüşmesi yapsam aldığım ilk soru, “Sedat Peker’in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsun.”

Şimdi -haklı olarak-, siyasi kulislerde cevabı aranan şu sorular benim de kafamı çok kurcalıyor; ( En baştan beri baba muhalefet partisi lideri Peker’in doğrudan Tayyip Erdoğan’ı hedef almamasına da dikkat edersek)

Ahmet Takan’ın yazısı