Ahmet Takan: Güvensizlik duygusu tehlikeli bir şekilde kaşınıyor

Nereden ve neden icap etti bilinmez!..

Hafta sonu, kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Mahmut Ünlü’nün, “Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir” sözleri ortalığa yayıldı. 8 Eylül günü YouTube üzerinden de paylaşılan Haftanın Sohbeti adlı konuşmasında takipçilerine seslenen Cübbeli Ahmet, “Memleketin önündeki durumlar belli değil” diyerek “Nakit bulundurun, bir yıllık temel ihtiyacınız kilerinizde bulunsun” çağrısı yapıyor.

Toplumun büyük çoğunluğunu saran güvensizlik duygusu tehlikeli bir şekilde kaşınıyor!.. Ucube rejimden beslenen birileri, rantlarının devam etmesi amacıyla korku iklimini körüklüyor. Saray iktidarının devam etmesi için 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 seçimleri arasında sahneye konulan senaryoların benzeri ama farklı versiyonları…

Ahmet Takan’ın yazısı