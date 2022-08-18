Ahmet Takan: Ethem Sancak’ın neden Vatan Partisi’ne katıldığı ortaya çıktı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve “iş insanı” Ethem Sancak, Suriye’ye giderek heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. (Esad ile görüşme ihtimali de var) Perinçek, ziyaretten Türk ve Rus hükümetlerinin haberdar olduğunu söyledi.

Ne diyor, Doğu Perinçek?..

Heyette yer alacak isimler henüz belli olmamış… Sadece kendisinin ve Ethem Sancak’ın kesinmiş.. Diğer isimler de önümüzdeki günlerde kesinliğe kavuşacakmış…

Peki!.. O heyet listesini kim hazırlıyor?.. Ankara mı (saray) ?.. Moskova mı?.. Yoksa ortaklaşa mı?..

Sayın Perinçek, siz çok zekisiniz ama bu millet de sandığınız kadar saf değil!..

Ethem Sancak’ın neden Vatan Partisi’ne katıldığı ortaya çıktı…

Heyet listesi yayınlanınca kimin nerenin aparatı olduğunu net olarak anlarız ama şimdiden görünen o ki; Ethem Sancak sarayın özel elçisi olarak orada bulunacak. Ve ustaca tezgah bu yüzden kurulmuş. Ne için? Suriye’nin yeniden imarında saray yandaşlarının kapmayı planladığı işlerin pazarlığı için… Yani işler, yine çok duygusal olarak yürüyor!.. Doğu Perinçek de bizlere devlet adamlığı, diplomasi pazarlıyor!..

Ahmet Takan’ın yazısı