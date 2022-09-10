Ahmet Takan: Bu hayal kırıklığı saray iktidarı ve ortaklarına yarıyor

Türkiye kritik bir virajda seyrederken, CHP ve İYİ Parti arasındaki sürtüşmeler saray iktidarının ekmeğine yağ sürüyor. İster Millet İttifakı deyin ister altılı masa, muhalefetin yelkenleri dolduran rüzgar giderek diniyor. Onca olumsuzluklara rağmen altılı masadan dışarıya yansıyan olumsuzluk havası, liderlerin birbirleriyle çelişen iletişim dili ve istinasız her parti içinde odaklanmış rant yapıları “muhalefet bir şeyler yapsın da görelim” diyenleri hayal kırıklığına uğratıyor. Ve bu hayal kırıklığı saray iktidarı ve ortaklarına yarıyor!..

Ha!.. Muhalefet partilerinin tavanında siyaset yapan bazı isimler, bunları göremeyecek kadar tecrübesizler mi?.. Tabii ki hayır!..

Ee, hâl böyle olunca, tabanda beliren “acaba bunlar Tayyip Erdoğan’a gizliden hizmet etmekle mi görevli” benzeri kuşkularda haklılık payı yok mu?..

Gidişat öyle gösteriyor ki, yeni bir “ adam kazandı” günlerine dolu dizgin gidiliyor. Hem de yine muhalefet partilerinin üstün gayret ve katkılarıyla!..

Ahmet Takan’ın yazısı