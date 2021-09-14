Ahmet Hakan: Ziya Selçuk bakanlık görevini bıraktıktan sonra yeni imaj yapmış

Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktıktan sonra yeni bir imaj yapmış.

Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:

Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.

Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.

Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.

Öncesinde bürokratik duruş var, sonrasında sivil duruş.

Öncesinde “Düştük bir kuyuya” duruşu var, sonrasında “Oh be” edası.

Öncesinde yaşının üstüne çıkma var, sonrasında süper gençleşme.

Öncesinde bir standardizasyon var, sonrasında uğraşılmış bir imaj.

Ahmet Hakan’ın yazısı