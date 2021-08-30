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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Türkiye’nin ruh hali hiç iyi değil

Artık Türkiye’de…

Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.


Artık Türkiye’de…

Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.

Artık Türkiye’de…

Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.

Artık Türkiye’de…

Yankı odalarına hapsolma durumu var. Herkes kendi tarafının sesini dinlemeye meraklı. Herkes Türkiye’nin kendi dünyasından ibaret olduğunu düşünüyor.

Artık Türkiye’de…

Karşı tarafı ikna etmek, karşı tarafa oy verenlere seslenmek, karşı tarafta yer alanlarla sağlıklı diyalog kurmak gibi arayışlar yok.

Sonuç olarak…

Türkiye’nin ruh hali iyi değil. Hem de hiç iyi değil.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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