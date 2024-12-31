Ahmet Hakan: Sorunum bebek katiline 'bebek katili' diyenlerle değil

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Yarım asırdır bu ülkenin başının en büyük belasıdır PKK.

Bu bela, çok gecikmeli de olsa nihayet bitiyor gibi.

En azından böyle bir umut doğdu.

Konjonktüre bakıyoruz: Süper uygun.

Şartlara bakıyoruz: Çok elverişli.

Üstelik bu kez geçmişten dersler alınmış gibi.

– Bu kez muhalefetin de içinde olacağı bir çözüm hedefleniyor.

– Bu kez Meclis’in adres gösterildiği bir çözümden söz ediliyor.

Böyle bir çözümü, daha doğmadan boğmak için, “bebek katili” dışında topluma hiçbir argüman sunmamak…

– Sorumluluktan kaçmaktır.

– Çözümsüzlüğe saplanmaktır.

– Ucuz popülizm yapmaktır.

– Umudu baltalamaktır.

Benim sorunum, bebek katiline “bebek katili” diyenlerle değil.

Benim sorunum…

Çözümün minicik bir parçası olmaktan kaçıp, sorunun kocaman bir parçası olmayı seçenlerle.

Ahmet Hakan’ın yazısı