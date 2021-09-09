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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Şenol Güneş para hesabı yapmadan çekip gitmesini bilmeli

Şenol Güneş’in son hezimetten sonra “İstifa ediyorum” dememesinin, diyememesinin nedeni şu:

Gönderilirse… Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.


İstifa ederse… Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.

İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen…

Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.

Şenol Güneş, hatıralarımızda güzel izler bırakmış bir futbol adamıdır.

Eğer hatıralarımızdaki yerini korumak istiyorsa, eğer hezimete rağmen hâlâ takdir edilmeyi bekliyorsa, eğer bundan sonraki süreçlerde hep hayırla yâd edilmek istiyorsa…

Para mara hesabı yapmadan çekip gitmesini bilmeli ve istifa etmelidir.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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