Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu ve çevresi ‘cumhurbaşkanı adayı’ fikrine, toplumu ısındırmaya çalışıyor

Cumhuriyet’in attığı manşeti görünce…
Taa aralık ayında yazdığım bu yazı geldi aklıma.
Ve dedim ki:
“Hah! Tamam! Demek ki Kılıçdaroğlu’nun adaylığı içe sinmiş.”
Tam bunu dedikten sonra…
Profesyonel bir halkla ilişkiler çalışmasının sonucu olduğu izlenimi veren işlere dikkat kesildim:
Kılıçdaroğlu’nun evinde patatesli börek açması, evinin mütevazı mutfağını öne çıkarması, ahaliye sıcak gelecek görüntüleri öne çıkarması falan…
Son kararım şudur:
Hem Kılıçdaroğlu, hem de çevresi…
“Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu” fikrine, toplumu yavaş yavaş ısındırmaya çalışıyor.