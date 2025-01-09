Ahmet Hakan: Hakan Fidan’dan öğrendik, Suriye devletinin adı değişmeyecekmiş

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Hakan Fidan’dan öğrendik. Yeni Suriye devletinin adı değişmeyecekmiş. Devletin adı yine “Suriye Arap Cumhuriyeti” olacakmış.

ŞARA NASIL BİR LİDER: Hakan Fidan’ın Ahmet Şara hakkında söylediklerine dikkat: “Yetenekli buluyorum. Liderlik özelliği var. İdlib’de kendini geliştirmiş.”

GÖRÜŞME AYARLA: Hakan Fidan, Şam’a giden ilk Dışişleri Bakanıydı ya… Birçok ülkenin bakanları aramışlar Fidan’ı, “Bize de görüşme ayarla” diye. Birçoğuna Fidan aracı olmuş.

DEAŞ KARŞITLIĞI: Dini kullanan bu örgütle ilgili çok önemli saptamaları var Fidan’ın. DEAŞ’ı Müslüman toplumlar için bir zehir olarak görüyor. Peki ya Ahmet Şara? O ne düşünüyor bu konuda. Hakan Fidan, “Yeni Suriye yönetimi, bizim gibi düşünüyor bu konuda. Ben canlı şahidiyim. DEAŞ’a karşı beraber savaştık” diyor.

Ahmet Hakan’ın yazısı