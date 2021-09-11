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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Gözümde Cihan Paçacı’nın kıymetini 10 basamak yükseltti

Hande Fırat’ın dünkü yazısında şöyle bir ifade vardı:

“İYİ Partili üst düzey bir yetkili, ‘Cihan Paçacı’nın açıklamalarının Genel Merkez ve partinin üst düzey organlarında karşılığı yok. İstişare sonucu yapılmış bir açıklama değil. Kendi fikirleridir’ dedi.”


Söylenene bir şey demeyeceğim.

Söylenenden bağımsız olarak şunu söylemekle yetineceğim:

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, adıyla sanıyla açıklama yaparken… Bu “üst düzey yetkili”nin adını verme cesareti bile gösterememesi, benim gözümde Cihan Paçacı’nın kıymetini on basamak daha yükseltti.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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