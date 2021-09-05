Ahmet Hakan: Erkekler pısmış, erkekler tüyme derdinde; tek itiraz kadınlardan geliyor

50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.

Selçuk fotoğrafları çekti.

Çok etkileyici fotoğraflar. Yürek yemişliğin fotoğrafı gibi hepsi… Cesaret ana gibi yükselmiş kadınlar var fotoğraflarda.

Sonuç:

Erkekler pısmış. Erkekler tüyme derdinde. Erkekler razı. Tek itiraz kadınlardan geliyor. Yani ne varsa kadınlarda var.

Bir gün var ya bir gün…

Taliban’ı işte bu kadınlar yenecek.

Ahmet Hakan’ın yazısı