Ahmet Hakan: Diyarbakır’daki korkunç karpuz heykeline salladık da salladık; peki ya Jeff Koons heykelleri

Diyarbakır’da dikilen o korkunç karpuz içindeki çocuk heykeline hepimiz salladık da salladık.

Haklı olarak aşağıladık, hiç beğenmedik, “bu ne be” dedik, ürkütücü bulduk, korku filmlerine benzettik.

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Peki ya sıra Jeff Koons adlı çağdaş ve avangart sanatçının yaptığı şu “Michael Jackson and Bubbles” heykeline gelince ne yapıyoruz? Ya da aynı sanatçının bir balonu eğip bükerek yaptığı korkunç heykelleri görünce?

“Amma güzel” diyoruz, “Vay, işte modern sanat” diye bayılıyoruz, alıp en muteber müzemizin başköşesine yerleştiriyoruz.

O kadar ki…

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Taa 1988 yılında “Michael Jackson and Bubbles” adlı heykeli, 5.6 milyon dolara satın almışız!

Bizim zavallı Diyarbakır Belediyemizin tek suçu, yaptığı işi iyi satamamak.

Oysa Diyarbakır Belediyesi de yaptığı işe…

“Kitsch” ya da “Banaliteden esintiler” üst başlığını koysaydı…

Hepimiz en azından şöyle bir dururduk.

Ahmet Hakan’ın yazısı