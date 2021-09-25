Ahmet Hakan: Bugün ‘Kürt sorunu’ diyenler, sorun olarak neyi ortaya koyuyor?

Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” diyenler, sorun olarak neyi ortaya koyuyorlar?
Aradım taradım. Araştırdım inceledim. Bilenlerle konuştum.
Ve çıkardığım sonuç şudur:
Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” diyenlerin, sorun olarak dile getirdikleri iki ana konu var.
BİR: Anadilde eğitim.
İKİ: İdari özerklik.
Yani bu demektir ki…
Bugün itibarıyla “Ben Kürt sorununu çözeceğim” diye yola çıkanları uğraştıracak iki ana konu budur.
Şimdi en temel ve en gerekli soru geliyor:
Acaba CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu iki ana konu hakkında ne düşünüyor?