Ahmet Hakan: Bugün ‘Kürt sorunu’ diyenler, sorun olarak neyi ortaya koyuyor?

Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” diyenler, sorun olarak neyi ortaya koyuyorlar?

Aradım taradım. Araştırdım inceledim. Bilenlerle konuştum.

Ve çıkardığım sonuç şudur:

Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” diyenlerin, sorun olarak dile getirdikleri iki ana konu var.

BİR: Anadilde eğitim.

İKİ: İdari özerklik.

Yani bu demektir ki…

Bugün itibarıyla “Ben Kürt sorununu çözeceğim” diye yola çıkanları uğraştıracak iki ana konu budur.

Şimdi en temel ve en gerekli soru geliyor:

Acaba CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu iki ana konu hakkında ne düşünüyor?

Ahmet Hakan’ın yazısı