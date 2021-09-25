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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Bugün ‘Kürt sorunu’ diyenler, sorun olarak neyi ortaya koyuyor?

Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” diyenler, sorun olarak neyi ortaya koyuyorlar?

Aradım taradım. Araştırdım inceledim. Bilenlerle konuştum.


Ve çıkardığım sonuç şudur:

Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” diyenlerin, sorun olarak dile getirdikleri iki ana konu var.

BİR: Anadilde eğitim.

İKİ: İdari özerklik.

Yani bu demektir ki…

Bugün itibarıyla “Ben Kürt sorununu çözeceğim” diye yola çıkanları uğraştıracak iki ana konu budur.

Şimdi en temel ve en gerekli soru geliyor:

Acaba CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu iki ana konu hakkında ne düşünüyor?

Ahmet Hakan’ın yazısı

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