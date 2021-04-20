Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Bir mahallesiz olarak bu gidişatı tehlikeli buluyorum

Erkan Oğur vakasından sonra AK Parti’ye yakın bazı gazeteciler, öfkeli şeyler yazıp çizdiler.

“Biz bunlara incelik gösterip yaklaşıyoruz. Onlar bizi kabalıkla itiyorlar. Artık yeter! Yaklaşmayalım bunlara. Hatta bunlarla iş yapmayalım. Bunlara pas vermeyelim” anlamına gelecek şeyler.

Reklam

Bir mahallesiz olarak bu gidişatı tehlikeli buluyorum ve iki tarafa da sesleniyorum:

Biz / Onlar yapmayın! Mahallelere bölünmeye razı olmayın! Mahalle baskıcılarına karşı direnin! Aşiretçi kafalarla mücadele edin! İnadına türkü söyleyin! İnadına saz çalın! İnadına Erkan Oğur dinleyin!

Ahmet Hakan’ın yazısı

SON HABERLER

‘Yeni’ meselemiz…

Sürdürülebilirliği sahiplenme ve öncelikli bir ‘mesele’ haline getirme yolunda ilk adımı atmak için bundan daha isabetli bir hafta olamazdı herhalde.

‘Gidiş o gidiş’ hakkında soruşturma

İçişleri Bakanlığı altı belediyenin sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına bazı kişileri gönderdiğinin tespit edildiğini, bununla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.