Ahmet Hakan: Bir mahallesiz olarak bu gidişatı tehlikeli buluyorum

Erkan Oğur vakasından sonra AK Parti’ye yakın bazı gazeteciler, öfkeli şeyler yazıp çizdiler.

“Biz bunlara incelik gösterip yaklaşıyoruz. Onlar bizi kabalıkla itiyorlar. Artık yeter! Yaklaşmayalım bunlara. Hatta bunlarla iş yapmayalım. Bunlara pas vermeyelim” anlamına gelecek şeyler.

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Bir mahallesiz olarak bu gidişatı tehlikeli buluyorum ve iki tarafa da sesleniyorum:

Biz / Onlar yapmayın! Mahallelere bölünmeye razı olmayın! Mahalle baskıcılarına karşı direnin! Aşiretçi kafalarla mücadele edin! İnadına türkü söyleyin! İnadına saz çalın! İnadına Erkan Oğur dinleyin!

Ahmet Hakan’ın yazısı