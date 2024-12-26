Ahmet Hakan: Asgari ücret iki gündür olumsuz bir hava yaratsa da Suriye olayının iktidara sağladığı moral üstünlük

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AÇIKLANAN asgari ücret, iki gündür olumsuz bir hava yaratsa da…

Suriye olayının iktidara sağladığı moral üstünlük, çok da hırpalanmış değil.

Suriye olayının iktidara moral üstünlük sağlamasının üç temel nedeni var:

– BİR: Türkiye’nin Suriye’de baş oyuncu olduğunun dünyada kabul görmesi. Bu hükümete büyük prestij sağlıyor.

– İKİ: Türkiye’nin Suriye sınırındaki güvenlik kaygılarını giderme ihtimalinin kuvvetlenmesi. Halk, bunu heyecanla karşılıyor.

– ÜÇ: Muhalefetin Suriye konusunda ne yapacağını bilememesi. Bu da iktidara müthiş bir avantaj sağlıyor.

Ahmet Hakan’ın yazısı