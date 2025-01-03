Ahmet Hakan: Ahmet Türk tam bir ağa gibi

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Girilen bu yoldan hedeflenen sonuç çıkarsa…

Devlet Bahçeli’ye şükran borçlu olacağız.

Girilen bu yoldan hedeflenen sonuç çıkmazsa…

“En azından denedi” diyeceğiz.

Hiç kirlenmeyecek, hiç kirletilemeyecek tertemiz bir yoldur bu.

Bu yolu açan Devlet Bahçeli’ye bin selam olsun.

– PERVİN BULDAN: Öcalan’la görüşmelerin değişmez ismi. Ketum ve itimat telkin eden bir hali var. İyi bir elçilik performansı sergilediğine inanılıyor sanırım. Yeniden öne çıkmış olmaktan ziyadesiyle memnunmuş gibi bir izlenim veriyor.

– SIRRI SÜREYYA ÖNDER: Bu işin tadını en fazla çıkaran o. Acayip anekdotlar biriktirmiştir. “Apo’ya dedim ki” falan diye torunlarına anlatır artık. Üç beş gündür yüzüne kondurduğu o muazzam devlet ciddiyeti gözümüzden kaçmış değil.

– AHMET TÜRK: Ne fazla atılgan ne de fazla ilgisiz. Tam kararında. Yani tam bir ağa gibi. Genelde olayın bürokratik taraflarına elini sürmez, sadece varlığıyla bir şeyler katar olaya. Şu anki havası tam da böyle bir şey.

Ahmet Hakan’ın yazısı