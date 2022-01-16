Ahmet Çalık’ın adı Konya’daki parkta yaşayacak

Trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık’ın ismi, Konya’nın Karatay ilçesindeki parka verilecek.

Gençlerbirliği, Galatasaray ve milli takımın da formalarını giyen Çalık (28), 11 Ocak’ta trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Karatay Belediyesi’nin meclisi, fotoğrafı “Rahmetle ve duayla” yazısıyla kentteki dijital panolara asılan Çalık’ın yapımı süren 31 bin metrekare büyüklükteki ‘yeşil kuşak’ parkına onun adını vermeyi kararlaştırdı.

‘Ahmet herkesi üzerek gitti’

Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine, Konyaspor’un değerli bir oyuncusunu kaybetmesiyle büyük acı yaşadıklarını, Çalık’ın sevilen bir kişilik olduğunu belirterek, “Ahmet, herkesi üzerek gitti. Anısını ölümsüzleştirmek için Akabe Mahallemizdeki 9 bin metrekaresi tamamlanan toplamda 31 bin metrekarelik bu parka Karatay Belediyesi olarak Ahmet Çalık ismini verme kararı aldık” dedi.

Kılca, parkın spor kompleksleriyle gençlerin hizmetine sunulacağını ifade ederek, “Çocuk oyun grubu, halı sahası, basketbol sahaları da var. İnşallah buralarda nice Ahmet Çalık’lar çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Doğuş Mahallesi’nden gelen gençlerden birinin Kılca’ya, “Bizim mahallede yapılan parka da Ahmet Çalık’ın adını verebilir misiniz” diye seslenmesi çevredekileri duygulandırdı.